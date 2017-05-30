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Общество

Премьер-министру Кыргызстана показали немецкий стандарт укладки асфальта
Премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову на одной из улиц Бишкека показали новую технологию укладки асфальта. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
По ее данным, это укладка полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на участке улицы Гагарина в жилмассиве «Ак-Ордо».

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что технология укладки такой смеси принята как национальный стандарт в Германии с 1984 года, и с того времени данный вид асфальта широко применяется во многих странах.

«С использованием этой технологии повышается прочность и устойчивость покрытий к растрескиванию, вызванному низкими температурами и нагрузками, уменьшаются деформации, вызванные тяжелыми нагрузками. В дальнейшем мы планируем применять эту технологию на всех дорогах страны», — цитирует слова министра пресс-служба.
Он добавил, что стоимость данной технологии выше применяемой в настоящее время в Кыргызстане технологии до 10 процентов, но она позволит улучшить прочность дорог в 1,5 раза и увеличить срок их эксплуатации в 1,6 раза.
Минтрансу поручено внедрить технологию и в случае необходимости внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую данную деятельность, говорится в сообщении.
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