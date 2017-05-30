31 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–18.00 — ж/м «Бакай-Ата» (северо-восточная часть), «Кок-Жар» (улицы Чар, Кулмурзаева, Арстанбап, Ой-Терскен, Сайма-Таш, Тон), село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, Лесхозная, Балык Кумара), улицы Московская, № № 53, 53/1, 78/1, Малдыбаева, Ахунбаева;
- 6.00–20.00 — ж/м «Дордой» (северная часть);
- 9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская), улицы Усенбаева, Орозбекова, Баялинова, Малиновая, Куренкеева, переулок Таллинский;
- 9.00–17.00 — 12-й мкр., № 40, бульвар Эркиндик, № 35, ж/м «Ак-Орго» (улицы Саадак, квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Ашар, Омуракунова, Лущихина);
- 9.00–12.00 — улицы Логвиненко, Линейная, Токтогула.
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — села Кайырма (улицы Ак-Тюбинская, Кайырминская), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская), Октябрьское (улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева, 2-е отделение), Аламудун (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик), Таш-Дебе (улицы М.Горького, Подгорная, Южная, Колхозная, Комсомольская, Советская, Кооперативная, Нарын, Ала-Тоо, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первое Мая, Каракольская, Ай-Булакская, переулок Зеленый);
- село Новопокровка (район магазина «Норус», улицы Ленина, Мичурина, МТФ, Фрунзе, Крупской);
- села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Тупик, 1 Мая);
- село Александровка (улицы Масанчина, Татарская, Пионерская);
- город Кара-Балта («Квартал Победы», № № 7–9, улицы О.Кошелева, Мичурина, Чапаева, Луговая, Центральная, 8 Марта, Окружная, Тихая, Чуйская, Дорожная);
- село Чуй (улицы Новая, Шоссейная, Гагарина, Береговая, Советская).