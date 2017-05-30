31 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — ж/м «Бакай-Ата» (северо-восточная часть), «Кок-Жар» (улицы Чар, Кулмурзаева, Арстанбап, Ой-Терскен, Сайма-Таш, Тон), село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, Лесхозная, Балык Кумара), улицы Московская, № № 53, 53/1, 78/1, Малдыбаева, Ахунбаева;

6.00–20.00 — ж/м «Дордой» (северная часть);

9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская), улицы Усенбаева, Орозбекова, Баялинова, Малиновая, Куренкеева, переулок Таллинский;

9.00–17.00 — 12-й мкр., № 40, бульвар Эркиндик, № 35, ж/м «Ак-Орго» (улицы Саадак, квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Ашар, Омуракунова, Лущихина);

9.00–12.00 — улицы Логвиненко, Линейная, Токтогула.

В Чуйской области: