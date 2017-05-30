Сапар Исаков о трастовом фонде «Таза коом»

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков ответил на вопрос ИА «24.kg», чем будет заниматься трастовый фонд «Таза коом».

Напомним, сегодня в Бишкеке на международной конференция «Таза коом» Сапар Исаков сообщил, что Кыргызстан намерен предложить партнерам по развитию создать специальный трастовый фонд.

Принцип работы его должен основываться на лучшем опыте подобных зарубежных фондов, а менеджмент будет опираться на участие авторитетной международной компании.

По словам Сапара Исакова, необходимо, чтобы трастовый фонд работал через призму мирового опыта.

«Чтобы мы не занимались самодурством, а реализовывали задуманное правильным путем, дабы исключить конфликты. Все должно быть прозрачно и подотчетно», — сказал он, приведя в пример скандальный тендер по «Безопасному городу», проведенный МВД.