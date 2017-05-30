Сапар Исаков о трастовом фонде «Таза коом»

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков ответил на вопрос ИА «24.kg», чем будет заниматься трастовый фонд «Таза коом».
Напомним, сегодня в Бишкеке на международной конференция «Таза коом» Сапар Исаков сообщил, что Кыргызстан намерен предложить партнерам по развитию создать специальный трастовый фонд.
Принцип работы его должен основываться на лучшем опыте подобных зарубежных фондов, а менеджмент будет опираться на участие авторитетной международной компании.
«Чтобы мы не занимались самодурством, а реализовывали задуманное правильным путем, дабы исключить конфликты. Все должно быть прозрачно и подотчетно», — сказал он, приведя в пример скандальный тендер по «Безопасному городу», проведенный МВД.
Сапар Исаков подчеркнул, что население имеет право знать, «кто и сколько дал Кыргызстану денег, как проводился конкурс и кому по его итогам отдали предпочтение».