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Общество

Реконструкция Ат-Башинской ГЭС начнется в ноябре 2018 года

Реконструкция Ат-Башинской ГЭС начнется в ноябре 2018 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

По их данным, между правительствами Кыргызстана и Швейцарии, а также ОАО в мае 2013 года было подписано соглашение о предоставлении финансовой помощи для проекта «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС».

Как сообщается, бюджет проекта составляет 24,7 миллиона швейцарских франков, из которых 80 процентов (18,9 миллиона) в виде гранта выделяет правительство Швейцарии, остальные 20 процентов - вклад кыргызской энергокомпании.

Консультантом проекта реконструкции стала швейцарская консалтинговая компания Stucky Ltd, которая за свои услугу получит почти два миллиона франков.

На первом этапе реконструкции замену электромеханического оборудования будет производить компания General Electric, которая уже произвела замеры на ГЭС для подготовки проектной документации электромеханического оборудования для его изготовления и замены на объекте, а также подготовительные работы для мобилизации персонала подрядчика.

Завершение реконструкции ожидается в начале 2021 года, отмечает энергокомпания.
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