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Общество

Сапар Исаков об ошибках при реализации проектов, подобных «Таза коом»

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков ответил на вопрос ИА «24.kg» об ошибках при реализации проектов, подобных «Таза коом» .

Напомним, сегодня в Бишкеке прошла международная конференция «Таза коом». Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества».

По словам Сапара Исакова, совет «Таза коом» является главной площадкой, на которой будут приниматься стратегические решения. Председатель совета — премьер-министр, сопредседатель — руководитель аппарата президента.

Состав совета:

  • заместитель торага Жогорку Кенеша,
  • заместитель председателя Верховного суда,
  • секретарь Совета безопасности,
  • представитель от гражданского и экспертного сообщества в сфере ИКТ,
  • представитель бизнес-ассоциаций.

При совете «Таза коом» будет действовать исполнительный комитет, куда войдут люди, имеющие опыт в реализации подобных проектов в других странах. Они будут вырабатывать проекты решений, которые далее должны будут отрабатываться в госорганах, а после выноситься на совет.

Сапар Исаков

По его словам, таких решений будет множество — как по глобальным вещам, так и по техническим аспектам.

«Мне трудно судить, в чем была ошибка при реализации предыдущих проектов, мы пытались изучить и анализировать, дабы самим не совершить их. Возможно, самое главное заключается в отсутствии политической воли руководства», — отметил руководитель аппарата президента.
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