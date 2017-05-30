Сапар Исаков об ошибках при реализации проектов, подобных «Таза коом»

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков ответил на вопрос ИА «24.kg» об ошибках при реализации проектов, подобных «Таза коом» .

Напомним, сегодня в Бишкеке прошла международная конференция «Таза коом». Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества».

По словам Сапара Исакова, совет «Таза коом» является главной площадкой, на которой будут приниматься стратегические решения. Председатель совета — премьер-министр, сопредседатель — руководитель аппарата президента.

Состав совета:

заместитель торага Жогорку Кенеша,

заместитель председателя Верховного суда,

секретарь Совета безопасности,

представитель от гражданского и экспертного сообщества в сфере ИКТ,

представитель бизнес-ассоциаций.

При совете «Таза коом» будет действовать исполнительный комитет, куда войдут люди, имеющие опыт в реализации подобных проектов в других странах. Они будут вырабатывать проекты решений, которые далее должны будут отрабатываться в госорганах, а после выноситься на совет. Сапар Исаков

По его словам, таких решений будет множество — как по глобальным вещам, так и по техническим аспектам.

«Мне трудно судить, в чем была ошибка при реализации предыдущих проектов, мы пытались изучить и анализировать, дабы самим не совершить их. Возможно, самое главное заключается в отсутствии политической воли руководства», — отметил руководитель аппарата президента.