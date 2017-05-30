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Общество

Сапар Исаков об информационных директорах госорганов и их зарплате

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков рассказал ИА «24.kg», кем должны быть информационные директора (CIO) государственных органов в ранге заместителей и какими качествами они должны обладать.

В своей вступительной речи на международной конференции «Таза коом» на тему «Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества», он сообщил, что в ходе реализации проекта запланировано в каждом государственном органе ввести такую должность.

По словам Сапара Исакова, это будут специалисты, глубоко разбирающиеся в IT-технологиях.

«Разумеется, они не придут на зарплату в 15 тысяч сомов, и, скорей всего, она не может быть профинансирована из бюджета, так как это вызовет бурю эмоций у других госслужащих. Но мы должны найти «золотую середину», которая даст возможность платить такого рода специалистам достойную зарплату, так как на другую они не придут», — рассказал он ИА «24.kg».

Сапар Исаков подчеркнул, что востребованных специалистов высокого уровня можно мотивировать только высокой заработной платой, и добавил, что без IT-директоров в министерствах и ведомствах продвинуть проект «Таза коом» нереально.
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