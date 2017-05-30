Сотрудники Федерации профсоюзов Кыргызстана вступились за своего руководителя

Сотрудники Федерации профсоюзов Кыргызстана вступились за своего председателя Мирбека Асанакунова.

После пресс-конференции в ИА «24.kg» представители ФПК прислали обращение, где указывают, что один из спикеров, выступивших сегодня на брифинге, Орунбек Чондоев, не владеет информацией об избрании Асанакунова главой федерации.

«Мирбек Асанакунов был избран на должность председателя ФПК на заседании совета ФПК в январе 2017 года. Мы заявляем, что все сказанное на пресс-конференции не соответствуют действительности», — отмечают в ФПК.

Отметим, на брифинге в ИА «24.kg» сегодня Орунбек Чондоев рассказал, что ФПК работает непрозрачно, путевки распределяют по знакомству, а также о нарушениях в санатории «Джалал-Абад».