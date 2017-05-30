Депутаты намерены освободить студентов из пострадавших семей от платы за учебу

Депутаты рассмотрели вопрос освобождения на 2017/2018 учебный год студентов из семей, пострадавших от стихии в Узгенском и Чон-Алайском районах, от платы за учебу в государственных вузах. Вопрос об этом обсуждался на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

По словам депутата Аскарбека Шадиева, государственные вузы освобождены от уплаты налогов, получают финансовые средства за обучение от студентов и должны пойти навстречу пострадавшим от стихийных бедствий.





Здание государственное, от налогов мы их освободили, некоторые ректоры вузов живут лучше, чем бизнесмены. И к тем ректорам, которые откажут, мы должны принять меры. Аскарбек Шадиев

Как рассказал заместитель министра образования и науки Салидин Калдыбаев, министерство направило в вузы письма с просьбой рассмотреть данный вопрос. Кроме того, Минобразования решает вопрос о летнем отдыхе детей из пострадавших от стихии семей.