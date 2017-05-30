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Общество

Договор ОАО «Востокэлектро» с санаторием «Иссык-Куль Аврора» не переоформлен

Договор ОАО «Востокэлектро» и санатория «Иссык-Куль Аврора» не переоформлен с момента передачи санатория на баланс Фонда управления государственным имуществом. Поэтому в выборке должников за потребленную электроэнергию значится, что санаторий находится на балансе Управления делами президента. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе реализации распредкомпании.

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Напомним, ранее ОАО «Востокэлектро» предоставило список должников за электроэнергию по состоянию на начало мая. Среди неплательщиков оказались популярные пансионаты Иссык-Куля.

Как пояснили ИА «24.kg» в управлении делами президента, согласно указу главы Кыргызстана от 15 февраля 2012 года, санаторий передан в ведение Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР.
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