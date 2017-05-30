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Общество

Пострадавшим в Чон-Алае Госстрах выплатил свыше 5 миллионов сомов

В Чон-Алайском районе владельцам 25 домов, которые были застрахованы и повреждены в результате землетрясения, выплачена компенсация на сумму 5 миллионов 89 тысяч сомов. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сообщила временно исполняющая обязанности директора Государственной страховой компании Бурул Калматова.

По ее словам, с начала работы компании за 2016 год населению выплачено 1 миллион 419 тысяч сомов в виде страховки, за пять месяцев 2017 года — 6 миллионов 609 тысяч сомов.

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Как рассказала глава госкомпании, с момента создания организации 3–4 месяца ушло на разъяснительную работу, рекламу, также открытие во всех семи областях филиалов.

«Девять миллионов сомов ушло только на рекламу Государственной страховой компании», — заявила Бурул Калматова.

По ее словам, в 2016 году заключено 10 тысяч договоров на страхование жилья, за пять месяцев 2017 года — 10 тысяч 877.
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