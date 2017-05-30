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Общество

МЧС в Бишкеке может использовать 30 каналов для оповещения населения

МЧС в Бишкеке может перехватить 30 каналов, если возникнет необходимость срочного оповещения населения. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сказал министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

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По его словам, в Оше ведомство может перехватить 10 каналов, в Караколе — 4.

Как отметил глава ведомства, на техническое оснащение перехватывающим оборудованием из бюджета не затрачено ни тыйына, оно полностью профинансировано за счет внутренних ресурсов.

«В настоящее время есть проект на $3 миллиона на развитие Центра управления кризисными ситуациями», — сообщил министр.
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