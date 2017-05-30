В Кыргызстане на оползнеопасных местах МЧС высаживает деревья

«Уже третий год на оползнеопасных местах высаживаем деревья, чтобы они сдерживали почву», — сказал на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, за три года совместно с другими ведомствами они высадили саженцы на одной тысяче гектаров.

Посадка саженцев на оползнеопасных местах преследует три цели: сдерживать оползни, получать экономическую выгоду для местного населения от реализации плодов деревьев и сохранять экологию. Кубатбек Боронов

Как он отметил, саженцы фисташек, которые не требуют много воды, выдает Госагентство охраны окружающей среды. Институт леса консультирует, как правильно сажать.