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Общество

На счет МЧС для пострадавших от землетрясения поступило 10,6 миллиона сомов

На счет МЧС для пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 10 миллионов 570 тысяч сомов. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сказал министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, на месте землетрясения установлено 550 палаток, из опасных мест переселены 3 тысячи 140 человек.

«В качестве гуманитарной помощи выделено 60 тонн цемента, а также 570 тонн доставлены по цене завода-изготовителя», — сообщил министр.

Как рассказал вице-премьер-министр Жениш Раззаков, «выявлено 214 человек, у которых есть кредиты, и сегодня банки рассматривают вопрос их пролонгации и реструктуризации».

Также, по его словам, в Чон-Алайском районе в населенных пунктах, где произошло землетрясение, снесены 72 дома, чтобы на их месте построить новые дома, а на пяти участках уже залиты фундаменты домов.

«Жителям раздают проекты типовых домов, которые будут сейсмостойкими, — рассказал чиновник. — А Нацэнергохолдинг рассматривает вопрос освобождения от оплаты за электроэнергию для пострадавших жителей».

По его словам, из бюджета выделено 130 миллионов сомов на строительство двух школ и двух больниц в пострадавших населенных пунктах Чон-Алайского района Ошской области.
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