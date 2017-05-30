На счет МЧС для пострадавших от землетрясения поступило 10,6 миллиона сомов

На счет МЧС для пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 10 миллионов 570 тысяч сомов. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сказал министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, на месте землетрясения установлено 550 палаток, из опасных мест переселены 3 тысячи 140 человек.

«В качестве гуманитарной помощи выделено 60 тонн цемента, а также 570 тонн доставлены по цене завода-изготовителя», — сообщил министр.

Как рассказал вице-премьер-министр Жениш Раззаков, «выявлено 214 человек, у которых есть кредиты, и сегодня банки рассматривают вопрос их пролонгации и реструктуризации».

Также, по его словам, в Чон-Алайском районе в населенных пунктах, где произошло землетрясение, снесены 72 дома, чтобы на их месте построить новые дома, а на пяти участках уже залиты фундаменты домов.

«Жителям раздают проекты типовых домов, которые будут сейсмостойкими, — рассказал чиновник. — А Нацэнергохолдинг рассматривает вопрос освобождения от оплаты за электроэнергию для пострадавших жителей».