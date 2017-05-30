«Кыргызстан входит в топ-11 стран мира по объему инвестиций в образование — 24 процента от всего бюджета страны», — об этом на международной конференции, посвященной проекту «Таза коом», сообщил руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

По его словам, технологии полностью видоизменят процесс, среду и инструменты образования.

«Мы должны стремиться к системе образования, имеющей практическое значение, воспитывающей гармоничную личность, раскрывающей потенциал каждого человека», — подчеркнул руководитель аппарата президента.