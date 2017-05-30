О сроках реализации «Таза коом» рассказал Сапар Исаков

О сроках реализации «Таза коом» в ходе международной конференции рассказал руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков.
По его словам, программа будет реализовываться в несколько этапов.
Есть проекты, так называемые низко висящие плоды. Их реализовать можно быстро и без больших финансовых затрат. Так, например, мы планируем избавиться от многих справок до конца года и автоматизировать многие услуги. Уже скоро заемщики в банках смогут получить необходимую справку от Соцфонда, не выходя из банка.Сапар Исаков
И уточнил, что до конца текущего года запланировано внедрение автоматизированных центров обслуживания населения в селах Кыргызстана.
Другие проекты, особенно инфраструктурные, потребуют год-два для полной реализации. Мы охватили ВОЛСами (оптоволокно) всю страну, теперь нужно довести высокоскоростной Интернет до каждого пользователя. Третья категория проектов — долгосрочная. И, к примеру, изменения в образовательную систему принесут результаты только после 5–6 лет.Сапар Исаков