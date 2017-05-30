10:59
+22
USD 68.02
EUR 76.07
RUB 1.20
Общество

О сроках реализации «Таза коом» рассказал Сапар Исаков

О сроках реализации «Таза коом» в ходе международной конференции рассказал руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков.

По его словам, программа будет реализовываться в несколько этапов.

Есть проекты, так называемые низко висящие плоды. Их реализовать можно быстро и без больших финансовых затрат. Так, например, мы планируем избавиться от многих справок до конца года и автоматизировать многие услуги. Уже скоро заемщики в банках смогут получить необходимую справку от Соцфонда, не выходя из банка.

Сапар Исаков

И уточнил, что до конца текущего года запланировано внедрение автоматизированных центров обслуживания населения в селах Кыргызстана.

Другие проекты, особенно инфраструктурные, потребуют год-два для полной реализации. Мы охватили ВОЛСами (оптоволокно) всю страну, теперь нужно довести высокоскоростной Интернет до каждого пользователя. Третья категория проектов — долгосрочная. И, к примеру, изменения в образовательную систему принесут результаты только после 5–6 лет.

Сапар Исаков

Ссылка:
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане на оползнеопасных местах МЧС высаживает деревья
В рейтинге открытости информации Кыргызстан за год поднялся с 98 места на 34-е
Несколько сотен слепых и глухих идут на пикет в сквер Горького в Бишкеке
Кыргызстан входит в топ-11 стран мира по объему инвестиций в образование
Сооронбай Жээнбеков о том, что необходимо для реализации проекта «Таза коом»
Сапар Исаков назвал источники финансирования проекта «Таза коом»
За ночь в Бишкеке упало 13 деревьев, серьезно пострадало две машины
Изменилось расписание поездов до Иссык-Куля на время туристического сезона
В Бишкеке во время концерта в честь Вооруженных сил ветер сорвал баннеры
На площади Ала-Тоо проходит торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил КР
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Мобильный оператор О! улучшил качество связи в&nbsp;87 населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах
Успей получить &laquo;32 ГБ&nbsp;в&nbsp;ПОДАРОК&raquo; от&nbsp;MegaCom Успей получить «32 ГБ в ПОДАРОК» от MegaCom
&laquo;Безопасный город&raquo;: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней «Безопасный город»: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней
В&nbsp;Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг В Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг