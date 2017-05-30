Омурбек Текебаев продолжает требовать арестовать имущество Усенова и Сегизбаева

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев продолжает настаивать на аресте имущества главы пресс-службы президента Алмазбека Усенова и руководителя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист арестованного депутата Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, ранее Первомайский районный суд Бишкека отказал в аресте имущества. Юристы, представляющие интересы Текебаева и двух депутатов «Ата Мекена» — Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, обратились в Бишкекский городской суд. Сегодня должны вынести решение.

Атамекеновцы настаивают на аресте, так как в отношении Алмазбека Усенова и Абдиля Сегизбаева Омурбек Текебаев подал иск на сумму 65 миллионов сомов за клевету и распространение недостоверной информации о его причастности к «Белизгейту».