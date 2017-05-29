Бишкекский санитарный полигон впервые получил экскаватор, погрузчик и компактор

Сегодня на территории Муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» состоялись торжественная церемония вручения спецтехники в рамках проекта «Улучшение системы управления ТБО» и оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Впервые для МП закуплена спецтехника: экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор. При этом компактор по техническим характеристикам не имеет аналогов в странах Центральной Азии.

«На данный момент началась активная часть второй фазы проекта. Подписан контракт на проектирование и строительство нового санитарного полигона и готовится к подписанию контракт на рекультивацию существующей свалки. Предварительное исследование по проекту включает в себя оценку экологического и социального воздействия, а также экологический и социальный аудит действующих объектов утилизации отходов», — отмечено в сообщении.

Итоги оценки размещены на веб-сайтах мэрии Бишкека (meria.kg), проекта (tbo.kg) и ЕБРР (ebrd.com) для ознакомления всеми заинтересованными сторонами. Полные версии документов ОЭСВ можно получить там же.

ОЭСВ выявила, что улучшение условий на свалочном полигоне, включая зону приема отходов, окажет положительное воздействие на большинство жителей, проживающих в окрестностях свалочного полигона. Проект значительно улучшит качество утилизации твердых отходов в Бишкеке, а также окажет системное воздействие на общую экологическую ситуацию в Бишкеке и Чуйской области.