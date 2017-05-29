Бишкекский санитарный полигон впервые получил экскаватор, погрузчик и компактор

Сегодня на территории Муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» состоялись торжественная церемония вручения спецтехники в рамках проекта «Улучшение системы управления ТБО» и оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Впервые для МП закуплена спецтехника: экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор. При этом компактор по техническим характеристикам не имеет аналогов в странах Центральной Азии.
«На данный момент началась активная часть второй фазы проекта. Подписан контракт на проектирование и строительство нового санитарного полигона и готовится к подписанию контракт на рекультивацию существующей свалки. Предварительное исследование по проекту включает в себя оценку экологического и социального воздействия, а также экологический и социальный аудит действующих объектов утилизации отходов», — отмечено в сообщении.
Итоги оценки размещены на веб-сайтах мэрии Бишкека (meria.kg), проекта (tbo.kg) и ЕБРР (ebrd.com) для ознакомления всеми заинтересованными сторонами. Полные версии документов ОЭСВ можно получить там же.