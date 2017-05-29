Где в Чуйской и Иссык-Кульской областях нельзя парковаться

Всего в республике установят 306 знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», из них 135 появятся в Бишкеке. Эвакуировать неправильно припаркованные автомобили начнут в конце мая.

ИА «24.kg» продолжает знакомить читателей с дислокацией дорожных знаков.

Курортный край

В Караколе нельзя будет оставлять машину на пересечении улиц Токтогула и Алыбакова, Токтогула и Ленина, Токтогула и Жусаева, Торгоева и Алдашева, Жамансариева и Гречко, Жамансариева и Алдашева, Маркса и Крупской.

Запрет введут и в Балыкчи. Остановку запретят на пересечении улиц Аманбаева и Калдыбаева, Аманбаева и Каралаева.

В селе Бостери парковаться нельзя у санатория «Кыргызское взморье». На трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол знак «Остановка запрещена» установят на 87-м и 88,5-м километрах.

В Тюпском районе остановка автомобилей запрещена на пересечении улиц Элебаева и Манаса, Манаса и 1 Мая. В Джети-Огузском районе — в селе Кызыл-Суу, на пересечении улиц Манаса и Базарной, а также на Манаса возле АЗС.

Запрещающий знак появится и в Ак-Суйском районе — в селе Теплоключенка, на пересечении улиц Кыдыр-Аке и Ленина, а в Нововознесеновке — на пересечении улиц Арык-Мырза и Токтогула.

От Кемина до Чалдовара

Ограничения для остановки транспортных средств установят также на трассах Бшикек — Нарын — Торугарт и Бишкек — Ош.

В Чуйской области знак «Остановка запрещена» появится в городе Кемине — на 94-м километре дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, а также на 60-м, 101-м, 112-м километрах.

Эвакуатор будет работать и в Токмаке. Машины нельзя оставлять на улицах Узбекской (возле рынка), Советской, Горькой, Слободской.

В Канте нельзя парковаться на улице Гагарина, в Ивановке — на 41-м километре.

Остановка запрещена у рынков, расположенных вдоль трасс. Так, например, будут эвакуированы машины, оставленные у базара в Новопокровке и на скотном рынке (60-й километр дороги Бишкек — Нарын — Торугарт).

Еще один знак установят на выезде из Бишкека — на 9-м километре, возле магазина «Народный». Остановка запрещена возле базара «Нурлан», авторынка РИОМ, в центре Сокулука (на пересечении улиц Ленина и Фрунзе, на скотном рынке), в Александровке, Беловодском, а также на посту в Сосновке.

В Кара-Балте эвакуатор будет работать в центре города — на улицах Кожомбердиева, Жайыл баатыра, Труда, Луговой, Маркса, Свердлова, Мира.

Отдельные знаки установят на трассе в Луговое и Каинду.

Приграничный запрет

На трассе Бишкек — Кордай остановка запрещена на 21-м километре (пост «Ак-Жол»), по дороге Алматы — Бишкек — Ташкент — на 238-м километре в селе Маевка.

Следует быть внимательным по дороге в аэропорт «Манас». Остановка запрещена с 7-го по 15-й километры. Дополнительный знак появится и в центре села Манас.

Нельзя оставлять машину на 92-м километре трассы Бишкек — Чалдовар, рядом с кыргызско-казахской границей.