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Общество

30 мая: где в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях отключат свет

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Андижанская и Адырская), улицы Орозбекова, Логвиненко, Серова, Исанова, Чокморова, пересечение улиц Дзержинского и Куренкеева; проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик, Донской переулок, 7-й микрорайон, № 12/1;
  • 9.00–17.00 — улицы Токтогула, № 93, Джамгерчинова, Кайназаровой, Лумумбы, Средняя, Ашхабадская, Исанова, Осипенко, Тюменьская, Логвиненко, переулки Гатчинский, Ошский, Ашхабадский и Кольский;
  • жилмассив «Ак-Орго» (улицы Бекет, Алыкулова, Аймончок, квадрат, ограниченный улицами Алыкулова, Лущихина, Уркор, Толстого).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная и Чайная), Нижнечуйское (2-е отделение), Военно-Антоновка (улицы Шевченко, Крупской, Комсомольская, Ленина), Сокулук (улицы Калинина, Ленина, Свердлова), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), Алексеевка (улицы Школьная и Луговая);
  • город Кара-Балта (квартал Победы, № № 3, 5, 6);
  • 10.00–13.00 — село Суусамыр, перевал Тоо-Ашуу, тоннель имени Кольбаева.

В Таласской области:

  • 8.30–17.00 — село Боо-Терек;
  • 9.00–17.00 — села Буденный, Молотов;
  • 9.00–18.00 — село Талас.
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