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Общество

В Кыргызстане члена ОПГ задержали по подозрению в мошенничестве

Члена ОПГ задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 33-летний Т. И. задержан в рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением ГУВД Бишкека по статье 166 (мошенничество) УК КР. По данным ГУБОП, он состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Осенью 2016 года он обманным путем под предлогом покупки стройматериалов взял у предпринимателя крупную сумму и скрылся. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.
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