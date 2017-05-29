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Общество

В Кыргызстане действует 60 частных детских домов

Подготовлена база данных интернатных учреждений Кыргызстана. Ее презентовали сегодня на заседании профильного комитета парламента.

По словам начальника управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаевой, большинство детдомов расположены в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в Таласе. Цель данной базы — учет каждого ребенка, находящегося в системе интернатных учреждений.

В целом в республике функционирует 63 государственных, 60 частных и 12 детских учреждений религиозного направления.

В детских учреждениях интернатного типа проживают 8,8 тысячи детей. Лишь 6 процентов из них сироты, остальные имеют одного или обоих родителей.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что составлен план оптимизации интернатных учреждений на 2013–2018 годы, согласно которому 16 детских учреждений следует оптимизировать. «Мы работаем над возвращением детей в биологические семьи или устраиваем их в фостерные семьи. За последние годы удалось сократить число отказников в роддомах», — сказала она.
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