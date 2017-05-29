Ежегодно сиротам выделяют около сотни грантов для поступления в вузы

В Кыргызстане ежегодно выделяют около ста грантовых мест сиротам для поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщила сегодня на заседании профильного комитета парламента министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, в 2015 году этой возможностью воспользовалось 29 детей-сирот, в 2016-м — 44 выпускника школ-интернатов.

«А вне квотирования выпускники детских домов поступают на основании полученных знаний?» — спросила депутат Аида Исмаилова.

«Такой статистики у меня сейчас нет. Но у всех выпускников детских домов и школ-интернатов есть возможности поступать вне конкурса во все начальные, средние специальные учебные заведения», — заметила глава Минобразования.