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Общество

Ежегодно сиротам выделяют около сотни грантов для поступления в вузы

В Кыргызстане ежегодно выделяют около ста грантовых мест сиротам для поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщила сегодня на заседании профильного комитета парламента министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, в 2015 году этой возможностью воспользовалось 29 детей-сирот, в 2016-м — 44 выпускника школ-интернатов.

«А вне квотирования выпускники детских домов поступают на основании полученных знаний?» — спросила депутат Аида Исмаилова.

«Такой статистики у меня сейчас нет. Но у всех выпускников детских домов и школ-интернатов есть возможности поступать вне конкурса во все начальные, средние специальные учебные заведения», — заметила глава Минобразования.
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