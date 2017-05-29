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Общество

В Ак-Тюзе рабочим месторождения Куранды-Жайлоо четыре месяца не платят зарплату

В Ак-Тюзе рабочим ЗАО «ТК «Резерв», которое занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды с месторождения Куранды-Джайлоо на горно-обогатительной фабрике, четыре месяца не платят зарплату. Об этом сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его данным, сотрудники предприятия уже выходили на стихийный митинг с требованием погасить задолженность по зарплате, обеспечить их спецодеждой и заключить трудовые договоры. Однако руководство компании отказалось исполнять требования, ссылаясь на отсутствие средств.

«Представители трудового коллектива, юристы Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана неоднократно проводили переговоры с руководством предприятия, но они не дали результатов. 26 мая состоялось рабочее заседание с участием главы района, представителей МВД, ГКНБ и других госорганов и представителями трудового коллектива. Рабочим пообещали разобраться в вопросе до 2 июня. Но если до пятницы задолженность не погасят, то более ста человек выедут в Бишкек 5 июня и начнут бессрочный митинг у здания офиса компании», — сообщил председатель профкома предприятия Догдурбек Майчиев.

В Горно-металлургическом профсоюзе отметили, что в случае невыплаты зарплаты поднимут вопрос о привлечении руководителей к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
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