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Общество

Адиль Турдукулов требует от Бишкекского горсуда разрешить митинг у здания ОТРК

Глава Комитета по защите свободы слова Адиль Турдукулов требует от Бишкекского горсуда разрешить митинг у здания ОТРК. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Ранее Ленинский райсуд запретил проводить акцию с 20 марта по 8 апреля, поддержав тем самым решение администрации района.

«Сроки давно истекли. Мы подали жалобу. Право на мирные собрания еще никто не отменял. Это прописано в Конституции», — подчеркнул Адиль Турдукулов.

Отметим, 28 марта Комитет по защите свободы слова планировал организовать мирное собрание у здания телеканала и потребовать прекратить шельмовать политических оппонентов.

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