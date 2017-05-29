За пять месяцев 2017-го пограничники депортировали из Кыргызстана 114 человек

За пять месяцев 2017 года в Кыргызстане выявлено более 1,5 тысячи граждан с неисправными документами, 114 человек депортированы. Об этом сообщает Государственная погранслужба КР.

По ее данным, за указанный период госграницу пересекли около 3,5 миллиона человек и около 220 тысяч единиц транспорта. За нарушение границы задержано 57 человек, зафиксировано более 76 фактов нарушений режима госграницы.

«Пограничники задержали контрабанду на общую сумму более 12 миллионов сомов, выявили и изъяли семь единиц оружия, боеприпасы к стрелковому и охотничьему оружию, а также зафиксировано два факта обнаружения наркотиков», — говорится в сообщении.