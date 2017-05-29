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Общество

У IT-специалистов проекта «Таза коом» будут высокие зарплаты

Обеспечить высокими зарплатами IT-специалистов проекта «Таза коом» намереваются в Государственном комитете информационных технологий и связи. Об этом в преддверии Международной конференции «Таза коом» сообщил глава ведомства Бакыт Шаршембиев.

Правда, на вопрос ИА «24.kg» об источнике финансирования не ответил, сказав, что «это наши проблемы».

«Рынок программистов и людей, обслуживающих техническое оборудование в киберпространстве, специфический, и мы предусматриваем хорошие зарплаты таким сотрудникам. Также работники пройдут специальное обучение при установке и монтаже системы защиты данных проекта», — рассказал Бакыт Шаршенбиев.

Глава Госкомитета также сообщил, что для реализации масштабного проекта практически подготовлена и соответствующая нормативно-правовая база: первое чтение прошли два законопроекта, и в два уже внесены соответствующие изменения.
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