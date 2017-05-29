Алмазбек Атамбаев признался, зачем отправлял сына в армию

На сегодня завершено строительство 55 жилых объектов для военнослужащих. Об этом на торжестве, посвященном 25-й годовщине Вооруженных сил Кыргызстана, сказал президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, ведется строительство еще 34 объектов, планируется построить еще 37.

Как отметил глава государства, принятые меры позволили вернуть престиж военной службы в стране.

Если в прошлом призывники не хотели служить в армии, всячески уклонялись от службы, то сегодня молодые люди сами просятся в армию, я своего сына тоже отправлял в армию. Алмазбек Атамбаев

По словам главы государства, правительство и Жогорку Кенеш должны в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы.

«Потому что, возможно, мы уже не будем получать такую значительную помощь, как раньше, от наших союзников. Пора уже нам самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии», — сказал Алмазбек Атамбаев.