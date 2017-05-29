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Общество

Как «Таза коом» будет препятствовать утечке мозгов

На международной конференции «Таза коом» составят списки потенциальных иностранных и кыргызстанских предпринимателей, заинтересованных в развитии проектов в данном направлении. Об этом сегодня сообщил глава Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев.

По его словам, «проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, создание условий для остановки так называемой утечки мозгов, развитие конкурентоспособного бизнеса».

Напомним, «Таза коом» инициирован президентом КР, он реализуется усилиями представителей гражданского общества, государственных структур и частного бизнеса. Это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое служит гражданам, улучшает госуслуги и создает лучшие условия для бизнеса.

Как предполагается, реализация «Таза коом» приведет к повышению прозрачности в системе госуправления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. По плану проект охватит социально-правовую сферу, повысит качество и безопасность жизни граждан.

«Таза коом» презентован 6 апреля 2017 года. В Кыргызстане были подобные инициативы, однако в силу определенных обстоятельств не увенчались успехом.
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