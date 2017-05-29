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Общество

В столичной школе № 70 не требуют вступительных взносов за прием в первый класс

В столичной школе № 70 заверяют, что не требуют вступительных взносов за прием в первый класс.

Один из читателей ИА «24.kg» сообщил, что за прием ребенка с родителей «в обязательном порядке просят сдать вступительный взнос, и его размер уже точно определен».

«Взносов, и тем более установленных, нет. Но если родители желают помочь школе, они обращаются в родительный комитет. Хотят — помогают, не хотят — не помогают. У нас есть очень много примеров, когда родители делают это по своим возможностям», — прокомментировала ИА «24.kg» ситуацию директор школы Чолпон Джунушева.

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По ее словам, запись детей в первый класс по микроучастку начинается с 3 июня и продлится до конца августа (за исключением июля, когда все учителя и администрация школы уходят в отпуск). «В первую очередь будут приняты дети по микроучастку. Родители должны предоставить подтверждающие документы. Только после этого при наличии свободных мест будут записаны те, кто желает», — отметила директор школы.

На вопрос, остаются ли свободные места, Чолпон Джунушева ответила: «Сейчас не могу сказать. По предварительным данным майского учета, будет 4–5 первых классов. Но есть элитные дома, на территорию которых нельзя зайти и уточнить».
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