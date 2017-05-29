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Общество

Президент рассказал, что происходит с реформой военного управления в Кыргызстане

«Спустя пять лет после начала военной реформы могу заявить: реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась», — об этом на торжестве по случаю 25-летию создания Вооруженных сил Кыргызстана сказал президент КР Алмазбек Атамбаев.

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По его словам, государство преодолело разобщенность войск, сформировало единую систему жесткого централизованного командования армией.

В реализации реформы глава государства отметил роль генералов Бусурманкула Таабалдиева, Кубанычбека Орузбаева, Асанбека Алымкожоева, Раимберди Дуйшенбиева, секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова.

Напомним, сегодня в здании Национальной филармонии отмечают 25-летие создания ВС страны.
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