Президент рассказал, что происходит с реформой военного управления в Кыргызстане

«Спустя пять лет после начала военной реформы могу заявить: реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась», — об этом на торжестве по случаю 25-летию создания Вооруженных сил Кыргызстана сказал президент КР Алмазбек Атамбаев.

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По его словам, государство преодолело разобщенность войск, сформировало единую систему жесткого централизованного командования армией.

В реализации реформы глава государства отметил роль генералов Бусурманкула Таабалдиева, Кубанычбека Орузбаева, Асанбека Алымкожоева, Раимберди Дуйшенбиева, секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова.

Напомним, сегодня в здании Национальной филармонии отмечают 25-летие создания ВС страны.