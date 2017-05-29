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Общество

В Новосибирскую область не пустили продукты из Кыргызстана

В Новосибирскую область (Россия) на прошлой неделе не пустили продукты из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

По их данным, 151,13 тонны репчатого лука, 19,6 тонны свежей моркови, 16,8 тонны чеснока, 0,15 тонны чернослива пытались незаконно ввезти в Новосибирскую область автотранспортом из Кыргызстана для последующей реализации в Новосибирске и Красноярске.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, а партия чернослива перевозилась без соответствующего документа, подтверждающего его фитосанитарную безопасность.

Грузы возвращены отправителям.
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