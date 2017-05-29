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Общество

Дети Кыргызстана должны знать основы религии

Дети Кыргызстана должны знать основы религии. Об этом сегодня на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, отрадно, что встреча проходит в первые дни священного месяца Рамазан. «Вызовы несут угрозу основам веры и целостности общества. Образование не только дает знания, но и облагораживает человека. Нарастание негативных факторов в СМИ и Интернете не дает подрастающему поколению увидеть позитив. Совместно с семьей и системой образования нужно закладывать эти ценности», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

Она добавила, что Минобразования четко придерживается норм, заложенных в Конституции, но в то же время ведомство считает, что дети должны знать религию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил Кыргызстан. В Бишкеке он освятил Воскресенский собор.
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