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Общество

Госрезиденция № 1 на пакеты и салфетки потратит более 300 тысяч сомов

Госрезиденция № 1 на пакеты и салфетки потратит 363,5 тысячи сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Гостиничному комплексу понадобились 3 тысячи упаковок салфеток, 24 баннера, 500 папок и 300 визиток, 800 пакетов с логотипом, 10 тысяч пакетиков с сахаром.

Баннеры должны быть прошиты по периметру двойным швом, при необходимости с прокладкой из брезентовой ткани. Их необходимо разместить на территории резиденции № 1. Для монтажа потребуется автовышка.

Кроме того, планируется закупить отрывные блокноты, крышки на стаканы.
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