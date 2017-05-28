В Бишкеке отметили 18-летие создания пограничных войск Кыргызстана

В Бишкеке сегодня отметили 18-летие создания пограничных войск Кыргызстана. Торжественный митинг состоялся в парке Победы имени Дайыра Асанова.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сегодня пограничиники охраняют в общей сложности 4 тысячи 671 километр государтсвенной границы, из которых самая протяженная с Республикой Узбекистан — 1 тысяча 375 километров.

«18 лет — это тяжелый, сложный путь для пограничных войск. В 1999-м, когда была сложная ситуация в Баткене, Чон-Алае и Чоткале — на этих участках вообще не было застав. Сегодня по всему периметру страны день и ночь неустанно охраняются границы», — сказал командующий Генеральным штабом Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшенбиев.

По данным пресс-службы ведомства, пик пограничных инцидентов пришелся на 2014 год, когда было зафиксировано 40 ЧП.

В 2015 году наметился спад и произошло 22 инцидента. Снижение достигнуто путем межрегионального сотрудничества.

Кроме того, пограничники постоянно ведут борьбу и с контрабандой. Наибольшее количество незаконные перевозок приходиться на горюче-смазочные материалы.