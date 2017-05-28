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Общество

Сбой на участке № 7358 в Кара-Балте устранили в течение трех минут

Сбой на избирательном участке № 7358 в Кара-Балте устранили в течение трех минут. Об этом ИА «24.kg» сообщил спецпредставитель ЦИК в Жайыльской территориальной избирательной комиссии Максат Турумбеков.

Ранее сообщалось, что на данном участке вышла из строя автоматически считывающая урна (АСУ).

«Перебой в работе был всего на 3–4 минуты: бюллетень зажевало. Все наладили, голосование идет нормально», — сказал Максат Турумбеков.

Сегодня в Кыргызстане в восьми городах и 31 аймаке проходят выборы в местные кенеши. В шести городах — выборы досрочные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52911/
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