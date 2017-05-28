Марш в память о погибших в ДТП не состоялся. Отменили из-за визита патриарха

Мирный марш в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях, запланированный на сегодня в Бишкеке, не состоялся. Как пояснили организаторы акции, суд запретил ее проведение.

По словам одного из инициаторов мирного марша Бахадыра Кадырова, решением Первомайского райсуда Бишкека запрещены до 27 июня 2017 года любые митиги, марши, акции, массовое скопление людей.

Бахадыр Кадыров отметил, что у участников молчаливого марша в память о погибших в ДТП нет никаких требований к властям.

«Мы просто хотим, чтобы власти страны обратили внимание на эту проблему», — сообщил он.

Сейчас в сквере имени Горького собралось около 30 человек. За правопорядком наблюдает один сотрудник правоохранительных органов.

Организаторы марша, выполняя решение суда, договорились марш отменить, но остались в сквере для флешмоба. Акция проходит под хэштегом #ПомолчатьЧтобыБытьУслышанным