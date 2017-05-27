14:32
+27
USD 67.95
EUR 76.27
RUB 1.20
Общество

Ботанический сад: научиться любить природу

Сегодня в Ботаническом саду состоялся праздник для детей и взрослых, посвященный Международному дню биологического разнообразия.

Как рассказал ИА «24.kg» исполнительный директор Общественного фонда «Инициатива «Арча» Дмитрий Ветошкин, целью мероприятия является ознакомление горожан и гостей столицы с уникальным миром флоры Кыргызстана.

Также здесь можно увидеть декоративноцветущие, лекарственные, пряно-ароматические, древесно-кустарниковые и другие растения горноазиатской флоры, а также приобрести декоративные растения из разных уголков мира.

«На мероприятии можно ознакомиться с достижениями Национальной академии наук. Сегодня также откроется «Экологическая тропа», на которой гости Ботанического сада могут слиться с природой — послушать птиц, насладиться ароматом цветов и восхититься разнообразием бабочек», — рассказал он.

Очень важно донести до всех, что Ботанический сад - это научное учреждение, основная цель которого научные работы и просвещение жителей по вопросам ботаники, охраны окружающей среды.

Дмитрий Ветошкин

«Мы надеемся, что горожане помогут сохранить это ценное и уникальное место — Ботанический сад, а по сути это музей природы под открытым небом», — добавил Дмитрий Ветошкин.

Также, по мнению организаторов, сегодня как никогда необходимо повысить осведомленность о важном вкладе устойчивого туризма как в экономический рост, так и в сохранение биоразнообразия.

«Разнообразие видов, экосистем и ландшафтов способствует развитию туризма и экономическому росту. Однако туризм, по мнению организаторов, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на местное биоразнообразие. А туристические тропы могут стать интересным и полезным приключением для всех горожан и гостей столицы», — говорят организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52900/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на выходные: 27–28 мая
Фотограф из Кыргызстана вошел в шорт-лист международного конкурса
Сдавать мусор за деньги могут жители Прииссыккулья и туристы
Дорогу Бишкек — Ош назвали самой большой экологической катастрофой
Выставка художницы Халиды Шимовой. На грани двух миров
Кыргызстан может войти в Ассоциацию озерных регионов
«Ночь музеев»: поверь в свои возможности
Афиша на неделю: 22–26 мая
Афиша на выходные: 20–21 мая
В Бишкеке открылась выставка «История глазами иллюстратора»
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Откуда президент Кыргызстана нашел 1&nbsp;миллиард сомов на&nbsp;дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду Откуда президент Кыргызстана нашел 1 миллиард сомов на дорогу Балыкчи — Корумду
Бизнес
Сотрудники ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; оказали помощь пострадавшим в&nbsp;селе Аюу Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали помощь пострадавшим в селе Аюу
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы