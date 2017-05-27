Ботанический сад: научиться любить природу

Сегодня в Ботаническом саду состоялся праздник для детей и взрослых, посвященный Международному дню биологического разнообразия.

Как рассказал ИА «24.kg» исполнительный директор Общественного фонда «Инициатива «Арча» Дмитрий Ветошкин, целью мероприятия является ознакомление горожан и гостей столицы с уникальным миром флоры Кыргызстана.

Также здесь можно увидеть декоративноцветущие, лекарственные, пряно-ароматические, древесно-кустарниковые и другие растения горноазиатской флоры, а также приобрести декоративные растения из разных уголков мира.

«На мероприятии можно ознакомиться с достижениями Национальной академии наук. Сегодня также откроется «Экологическая тропа», на которой гости Ботанического сада могут слиться с природой — послушать птиц, насладиться ароматом цветов и восхититься разнообразием бабочек», — рассказал он.

Очень важно донести до всех, что Ботанический сад - это научное учреждение, основная цель которого научные работы и просвещение жителей по вопросам ботаники, охраны окружающей среды. Дмитрий Ветошкин

«Мы надеемся, что горожане помогут сохранить это ценное и уникальное место — Ботанический сад, а по сути это музей природы под открытым небом», — добавил Дмитрий Ветошкин.

Также, по мнению организаторов, сегодня как никогда необходимо повысить осведомленность о важном вкладе устойчивого туризма как в экономический рост, так и в сохранение биоразнообразия.

«Разнообразие видов, экосистем и ландшафтов способствует развитию туризма и экономическому росту. Однако туризм, по мнению организаторов, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на местное биоразнообразие. А туристические тропы могут стать интересным и полезным приключением для всех горожан и гостей столицы», — говорят организаторы.