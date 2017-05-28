Погода в Кыргызстане на 29 мая: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане в отдельных предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

День увеличится до 15 часов 2 минут.

В Бишкеке без осадков, температура ночью +14, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +14, днем до +33 градусов.

В Нарынской области до +8 градусов ночью и +30 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +11, днем до +27 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +30 градусов.