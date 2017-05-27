Погода в Кыргызстане на 28 мая: дождь только в горных районах

В Кыргызстане в отдельных предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

День увеличится до 15 часов 1 минуты.

В Бишкеке без осадков, температура ночью +14, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +13, днем до +32 градусов.

В Нарынской области до +7 градусов ночью и +29 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +10, днем до +26 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +9, днем +29 градусов.