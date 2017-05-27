В первом квартале 2017 года объем межбанковских платежей вырос в 2,3 раза до 1,6 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана.

Отмечается, что рост произошел за счет операций с ценными бумагами, кредитами и иностранной валютой. При этом структура межбанковских платежей осталась неизменной.

При этом оборот платежей бюджетных организаций в первом квартале 2017 года составил 66 миллиардов сомов, увеличившись на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот по сравнению с данными за последний квартал 2016 года объем платежей бюджетных организаций, наоборот, снизился на 2,6 процента.