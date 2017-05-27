Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

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«Этот месяц побуждает людей быть добрыми друг к другу, дарить радость и совершать благочестивые поступки. Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнен счастьем», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.