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Общество

Кыргызстан стал членом Евразийской конфедерации обществ правообладателей

Кыргызстан стал членом Евразийской конфедерации обществ правообладателей. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

По ее данным, в ЕАЭС создана наднациональная организация в сфере интеллектуальной собственности — Конфедерация обществ правообладателей.

В учредительной конференции, которая проходила в Республиканском культурно-просветительном центре Управления делами президента Республики Беларусь, приняли участие представители ведущих авторских обществ из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Азербайджана.

Инициаторами создания Евразийской конфедерации обществ правообладателей выступили Российский союз правообладателей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности и Российское авторское общество при поддержке Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызстана (Кыргызпатент).

Ключевые задачи конфедерации инициаторы видят в выработке и внедрении единых стандартов и принципов прозрачности и подконтрольности деятельности обществ правообладателей.

Штаб-квартира будет располагаться в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52868/
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