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Общество

Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения

Рамазан (или Рамадан) — месяц обязательного для мусульман поста (саум) — является одним из пяти основ (столпов) ислама. В течение месяца правоверные в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Мусульманам желательно за полчаса до рассвета закончить утренний прием пищи (сухур) и начать разговление (ифтар) сразу после наступления времени разговления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52852/
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