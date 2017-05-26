Афиша на выходные: 27–28 мая

В фестивале примут участие коллективы из России и ближнего зарубежья. Подробнее
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева.
Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрывается душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.
Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П. С. Федорова.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.
«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.
Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.
Вы узнаете не только об известных поэтах и их музах, но и о тех, кто вдохновлял на творчество Шарля Бодлера, Айн Рэнд, Джека Керуака и, конечно, Данте и Шекспира. Регистрация обязательна (0555808083).
ololohaus, 18.30
В программе сцены из опер, популярные произведения мировой и национальной классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Режиссер концерта — заслуженный артист КР Искендер Сартбаев.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Пицца — музыкальная группа, основанная в городе Уфе в 2009 году. Исполняет песни на стыке таких жанров, как поп-соул, регги, фанк и даже рэп.
Амфитеатр «Ала-Тоо», 19.00.
Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы. Подробнее
Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.
Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке показаны работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена Союза художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет написал первое стихотворение. Рисовать начал так же рано.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
Мухтархан Исанов — один из наиболее интересных художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. Мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
Вас ждут бесплатные занятия от инструкторов по йоге, праздничная программа, также вы можете помочь детским учреждениям. О местах занятий и условиях участия спрашивайте по телефону 0554251530.
Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.
Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.
Желающие смогут попробовать себя в оригами, примерить японское юката, поиграть в детские японские игры, испытать себя в искусстве каллиграфии, сделать мини-открытки в технике бумажного квиллинга, попробовать блюда японской кухни. Будет и концертная программа.
Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 11.00–15.00.
В программе путешествие по эколого-туристической тропе, выставка-ярмарка декоративных растений из разных уголков мира. Дети и взрослые узнают об интересных фактах флоры и фауны.
Ботанический сад имени Э.Гареева, 11.00–16.00.
Тренинг предназначен для раскрытия наиболее актуальных на сегодня в детской неврологии заболеваний. Информация будет полезна для всех родителей без исключения. Записывайтесь по телефону 0552262675.
Кафе «Москва», 10.00.
Вы узнаете, что это совсем не сложно, и принесете с мастер-класса порцию готовой закваски, свой хлеб, знания и практический опыт. Регистрация по телефону 0555977872.
Одни говорят, что ребенку нужны ориентиры, куда стремиться. Другие говорят, что ребенок, который все время ориентируется на внешнюю оценку, не сможет самостоятельно принимать решения и действовать в соответствии со своими внутренними убеждениями. Ведущая Светлана Никонова, психолог-педагог. Регистрация обязательна: 0555808083.
Ololohaus, 11.00.
Когда чакры в балансе, люди чувствуют себя яснее, они эмоционально устойчивее, радостнее, здоровее. Через чакры передается и считывается информация о людях, происходит энергообмен. Присоединяйтесь к мастер-классу, чтобы «включить» свои чакры.
Американский университет в Центральной Азии, 9.00.
Расовое разделение общества, религиозный фанатизм, жестокость — и при этом любовь, рождение ребенка, блестящий свет августа. Йокнапатофа — место, которое может быть где угодно.
Ololohaus, 18.30
Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее
Кыргызско-японский центр, 13.00.
Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.
Неделя пройдет в рамках проекта «Нарисуй будущее», направленного на трудовую ориентацию выпускников детских домов. Все заработанные средства пойдут на нужды детей-сирот.
Парк имени Панфилова, 15.00–20.00.
Дети от 5 до 12 летпознакомятся с техникой рисования «эбру». «Эбру» в переводе с персидского означает «похожий на облака». В этой технике рисуют на воде нерастворимыми красками, а затем переносят изображение на бумагу.
Ololo art studio, 13.00.
Материал для работы — глина. Метод — свободное творчество. Возраст не ограничен, главное, чтобы ребенку было интересно поиграть с глиной. Регистрация обязательна: 0553383210.
Творческая группа «705» (улица Кулиева, 1), 10.30.