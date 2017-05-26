Афиша на выходные: 27–28 мая

Театр

26–28 мая. Второй международный фестиваль театров кукол «Так-теке»

В фестивале примут участие коллективы из России и ближнего зарубежья. Подробнее

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева.

27 мая. Балет в двух действиях «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

27 мая. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрывается душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

28 мая. Комедия «Безумный день, или Женитьба…»

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П. С. Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Концерты, выступления

27 мая. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

27 мая. СТИХИйная встреча: О поэтах и музах

Вы узнаете не только об известных поэтах и их музах, но и о тех, кто вдохновлял на творчество Шарля Бодлера, Айн Рэнд, Джека Керуака и, конечно, Данте и Шекспира. Регистрация обязательна (0555808083).

ololohaus, 18.30

28 мая. Концерт «Гала-опера»

В программе сцены из опер, популярные произведения мировой и национальной классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Режиссер концерта — заслуженный артист КР Искендер Сартбаев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

28 мая. Концерт группы «Пицца» (Россия)

Пицца — музыкальная группа, основанная в городе Уфе в 2009 году. Исполняет песни на стыке таких жанров, как поп-соул, регги, фанк и даже рэп.

Амфитеатр «Ала-Тоо», 19.00.

Выставки, ярмарки, фестивали

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы. Подробнее

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

16 мая — 1 июня. Выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора»

Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке показаны работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

17 мая — 2 июня. Выставка народного поэта КР Рамиса Рыскулова

Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена Союза художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет написал первое стихотворение. Рисовать начал так же рано.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

25 мая — 10 июня. Персональная выставка Мухтархана Исанова «Гранатовое ожерелье»

Мухтархан Исанов — один из наиболее интересных художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. Мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

21 мая — 21 июня. Благотворительный йога-марафон

Вас ждут бесплатные занятия от инструкторов по йоге, праздничная программа, также вы можете помочь детским учреждениям. О местах занятий и условиях участия спрашивайте по телефону 0554251530.

27 мая — 1 июня. Выставка-ярмарка цветов и растений «Цветочные каникулы»

Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.

27 мая. Японский фестиваль культуры

Желающие смогут попробовать себя в оригами, примерить японское юката, поиграть в детские японские игры, испытать себя в искусстве каллиграфии, сделать мини-открытки в технике бумажного квиллинга, попробовать блюда японской кухни. Будет и концертная программа.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 11.00–15.00.

27 мая. День биоразнообразия в Ботаническом саду

В программе путешествие по эколого-туристической тропе, выставка-ярмарка декоративных растений из разных уголков мира. Дети и взрослые узнают об интересных фактах флоры и фауны.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 11.00–16.00.

Мастер-классы, тренинги, семинары

27 мая. Тренинг «Гиперактивный ребенок: лечим или само пройдет?»

Тренинг предназначен для раскрытия наиболее актуальных на сегодня в детской неврологии заболеваний. Информация будет полезна для всех родителей без исключения. Записывайтесь по телефону 0552262675.

Кафе «Москва», 10.00.

27 мая. Мастер-класс «Домашний хлеб на закваске»

Вы узнаете, что это совсем не сложно, и принесете с мастер-класса порцию готовой закваски, свой хлеб, знания и практический опыт. Регистрация по телефону 0555977872.

27, 28 мая. Семинар «Поощрение и наказание ребенка: тактика в семье»

Одни говорят, что ребенку нужны ориентиры, куда стремиться. Другие говорят, что ребенок, который все время ориентируется на внешнюю оценку, не сможет самостоятельно принимать решения и действовать в соответствии со своими внутренними убеждениями. Ведущая Светлана Никонова, психолог-педагог. Регистрация обязательна: 0555808083.

Ololohaus, 11.00.

27 мая. Мастер-класс кундалини-йоги «Баланс всех чакр»

Когда чакры в балансе, люди чувствуют себя яснее, они эмоционально устойчивее, радостнее, здоровее. Через чакры передается и считывается информация о людях, происходит энергообмен. Присоединяйтесь к мастер-классу, чтобы «включить» свои чакры.

Американский университет в Центральной Азии, 9.00.

28 мая. Книжное воскресенье: «Свет в августе» Уильяма Фолкнера

Расовое разделение общества, религиозный фанатизм, жестокость — и при этом любовь, рождение ребенка, блестящий свет августа. Йокнапатофа — место, которое может быть где угодно.

Ololohaus, 18.30

Для детей

27 мая. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

27, 28 мая. Экскурсия для детей в закулисье

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

27 мая — 1 июня. Неделя аквагрима

Неделя пройдет в рамках проекта «Нарисуй будущее», направленного на трудовую ориентацию выпускников детских домов. Все заработанные средства пойдут на нужды детей-сирот.

Парк имени Панфилова, 15.00–20.00.

27 мая. Мастер-класс «Краски, танцующие на воде»

Дети от 5 до 12 летпознакомятся с техникой рисования «эбру». «Эбру» в переводе с персидского означает «похожий на облака». В этой технике рисуют на воде нерастворимыми красками, а затем переносят изображение на бумагу.

Ololo art studio, 13.00.

27 мая. Детский воркшоп

Материал для работы — глина. Метод — свободное творчество. Возраст не ограничен, главное, чтобы ребенку было интересно поиграть с глиной. Регистрация обязательна: 0553383210.

Творческая группа «705» (улица Кулиева, 1), 10.30.