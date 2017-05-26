17:35
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Общество

В Сокулукском районе задержали подозреваемого в хранении героина

В Сокулукском районе задержали подозреваемого в хранении более килограмма героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 25 мая наркоборцы МВД и Аламудунского ОВД задержали 48-летнего гражданина Кыргызстана по подозрению в хранении наркотических средств, на основании ранее возбужденного уголовного дела был произведен обыск в его доме в селе Джаны-Джер.

Как сообщается, в подвальном помещении гаража в картонной коробке с картошкой были обнаружены и изъяты обмотанные скотчем два сверстка с порошкообразным веществом массой 1 килограмм 290 граммов. Результаты химического исследования показали, что это героин.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 246 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ в особо крупном размере) УК КР.

В настоящее время установливаются другие лица, причастные к преступлению. Задержанный водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52839/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
В суде по делу об изнасиловании 13-летней девочки допрашивают свидетелей
Крупную партию героина изъяли в Бишкеке
Кыргызстанку осудили в Казахстане за перевозку наркотиков
На контрольно-пропускном пункте «Кара-Суу-автодорожный» у гражданина КР обнаружили более 19 килограммов героина
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Откуда президент Кыргызстана нашел 1&nbsp;миллиард сомов на&nbsp;дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду Откуда президент Кыргызстана нашел 1 миллиард сомов на дорогу Балыкчи — Корумду
Бизнес
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы
Более 470 тысяч сомов от&nbsp;абонентов MegaCom в&nbsp;поддержку ветеранов Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов