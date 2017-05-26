В Сокулукском районе задержали подозреваемого в хранении героина

В Сокулукском районе задержали подозреваемого в хранении более килограмма героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 25 мая наркоборцы МВД и Аламудунского ОВД задержали 48-летнего гражданина Кыргызстана по подозрению в хранении наркотических средств, на основании ранее возбужденного уголовного дела был произведен обыск в его доме в селе Джаны-Джер.

Как сообщается, в подвальном помещении гаража в картонной коробке с картошкой были обнаружены и изъяты обмотанные скотчем два сверстка с порошкообразным веществом массой 1 килограмм 290 граммов. Результаты химического исследования показали, что это героин.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 246 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ в особо крупном размере) УК КР.

В настоящее время установливаются другие лица, причастные к преступлению. Задержанный водворен в ИВС.