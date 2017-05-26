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Общество

Алмазбек Атамбаев: Орозо — время духовного очищения, новых помыслов и надежд

«Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью», — говорится в поздравлении с началом священного месяца президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах. Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. «Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения — старят», так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство», — отметил глава Кыргызстана и пожелал, чтобы священный месяц Орозо принес всем счастья, крепкого здоровья и успехов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52836/
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