Неделя-24: что вы могли пропустить

На уходящей неделе назначили дату начала суда над лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым, который обвиняется в коррупции. Стало известно, что государственный долг Кыргызстана вырос еще на $95 миллионов, а в Бишкеке решили снести ресторан «Нарын». В субботу же начался священный для мусульман месяц Рамазан.

О каких еще важных и интересных темах писали журналисты ИА «24.kg» — в еженедельном обзоре.

Рулевой президентской кампании

Главным в штабе кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова станет верный соратник Алмазбека Атамбаева. Все решения по стратегии и тактике предстоящей кампании будет принимать советник президента страны Икрамжан Илмиянов. По данным ИА «24.kg», премьер-министр уже начал переговоры с лидерами парламентских партий. Об этом в авторском комментарии Кабая Карабекова.

Учиться на врача, чтобы стать дизайнером

Фото ИА «24.kg». Александр Конник, ландшафтный дизайнер, май 2017 года

Александр Конник с красным дипломом окончил медучилище по специальности зуботехник, отработал пять лет и… однажды буквально заболел ландшафтным дизайном. О том, как он овладел новой профессией и как теперь проходит его день, мы с Александром решили поговорить на его рабочем месте. Подробнее в рубрике «Мои 24».

Крушение «Боинга». Как делили деньги

Там, где есть деньги, и деньги большие, всегда будут вопросы и подозрения. После серьезных чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане открывают спецсчета для сбора денег. Однако с ответом, куда потратили деньги, в правительстве потом не торопятся. Максимум — чиновники называют общую собранную сумму. В обществе до сих пор поднимают вопрос, как делили деньги между родными погибших и пострадавшими от крушения 16 января «Боинга-747» в поселке Дачи СУ. Подробнее

Как цветущий Кыргызстан превращают в пустыню

Фото Влада Ушакова. Вырубленные ели. Ущелье Сары-Булак Иссык-Кульской области

О том, что страна, по сути, находится на грани экоцида, говорили активисты на встрече с чиновниками Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Поводом послужила подписанная активистами петиция, в которой они перечислили серьезные недоработки госорганов в противодействии нарушителям природоохранного законодательства и рассказали об угрозе экосистеме страны в целом. Подробнее в материале «Кыргызстан на пороге экоцида?»

Новый «золотой квадрат» Бишкека

Едва бишкекчанам удалось отбить у депутатов Жогорку Кенеша и городских властей желание перестроить «золотой квадрат», как появилась новая идея — снести дома на улице Толстого. Что же предлагает застройщик? И почему не все жители района с радостью восприняли идею, уже одобренную мэрией? Подробнее об этом в материале ИА «24.kg».

Проблемы кыргызской авиации. И гражданской, и военной

Фото ИА «24.kg». Военный аэродром в Бишкеке. Офицеры войсковой части 23565 и самолеты АН-2

На окраине Бишкека расположился военный городок, прозванный в народе «Фрунзе-раз». Генштаб провел в честь 25-летия создания Вооруженных сил КР День открытых дверей, во время которого любой желающий мог посмотреть, как живут те, кто посвятил жизнь военной службе. Об этом в фоторепортаже ИА «24.kg».

Который год Кыргызстан пытается доказать мировому сообществу, что гражданская авиация страны достойна выхода из черного списка. Однако прогнозы экспертов неутешительны. Чтобы добиться хоть каких-то сдвигов, необходимо вложить миллионы долларов, которых у бедной республики нет. Подробнее о ситуации в материале «Выход из черного списка ЕС. Несбыточная мечта?»

На грани двух миров

Фото ИА «24.kg». Одна из работ Халиды Хашимовой

В столичной галерее «М» проходит персональная выставка отечественной художницы Халиды Шимовой. На ней мастер представила около 40 лучших живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Как спасти золотое производство страны

Ситуация на рудниках ОАО «Кыргызалтын» аховая. Запасы практически истощены, технология добычи и оборудование морально устарели. Но руководство компании спокойно. О том, кто и почему готов вложиться в один из умирающих рудников — «Макмал», ИА «24.kg» в интервью рассказал председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

Трижды возвращаясь в Кыргызстан

Фото из личного архива. Геральд Гюнтер

Представитель странового отделения структуры «ООН-женщины» в КР Геральд Гюнтер родом из Берлина. Это его третье место работы в нашей стране. Будучи совсем молодым, он возглавил группу волонтеров ООН . А поскольку тот проект охватывал всю республику, ему пришлось много путешествовать. Своими впечатлениями о республике и людях наш герой поделился с читателями ИА «24.kg» — «Кыргызстан глазами немца Геральда Гюнтера».

Милицейская помощь, которой не дождаться

Жизнь доказывает, что фраза «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» из знаменитого романа Ильфа и Петрова в нашей стране по-прежнему актуальна. О том, как ИА «24.kg» с жительницей Бишкека, отчаявшись дождаться помощи от тех, кто призван приходить по первому зову попавшего в беду, совместно решали проблему, — в материале «МВД.kg: оценка «неуд».

Музейная ночь Бишкека

Фото ИА «24.kg». Каждый хотел узнать, что находится на дне колодца знаний

В Бишкеке прошла «Ночь музеев». Впервые в Кыргызстане в одну ночь можно было посетить 12 арт-площадок столицы. Журналист ИА «24.kg» начал путь от точек, расположенных в отдалении от центра событий — Кыргызского национального музея изобразительных искусств. Подробнее в фоторепортаже.

Что читают на досуге актеры

Имя актера Азиза Бейшеналиева широко известно в России, Казахстане и Кыргызстане. У него уже солидная фильмография, он пробовал себя в режиссуре — и вполне успешно, сам воспитывает сына. Последние годы наш герой живет в Алматы (Казахстан), перебравшись туда из Москвы. Для читателей ИА «24.kg» Азиз Бейшеналиев представил свой топ-5 любимых книг.

Последователи Поддубного из Бишкека

Фото ИА «24.kg». Цель турнира — подготовка к Кубку мира

Один из самых популярных и успешных неолимпийских видов спорта в Кыргызстане — борьба на поясах. Сезон-2017 у мастеров данного единоборства ответственный: предстоит выступление в нескольких зарубежных стартах. Накануне они провели чемпионат республики, ставший этапом подготовки к ним. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Сильный слабый пол

В преддверии Дня матери, установленного в Кыргызстане несколько лет назад, принято поздравлять многодетных матерей. Но есть мамы, которые по воле судьбы воспитывают одного ребенка. Но особенного. И сил, терпения, выдержки таким женщинам требуется в разы больше, как и помощи от государства. Об их тяжелой судьбе и борьбе за своих детей в материале «Когда женщины сильнее мужчин».