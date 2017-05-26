Задержана водитель «Хонда-Фит», сбившая на тротуаре коляску с ребенком

Сотрудники отдела розыска патрульной милиции ГУВД Бишкека задержали 43-летнюю жительницу столичного микрорайона «Учкун» С.А.Ж., управлявшую автомобилем «Хонда-Фит» с госномером В0695АР. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции Министерства внутренних дел КР.

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Ранее пользователь Айбек Баратов сообщил на своей странице в Facebook о том, что водитель автомашины «Хонда Фит», проезжая по тротуару, сбила коляску с ребенком и уехала.

Задержанная и материалы дела переданы в следственный отдел СУ ГУВД Бишкека.