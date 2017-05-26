Дольщики не могут получить ни квартиру, ни деньги

Дольщики строящегося дома не могут ни квартиру получить, ни деньги вернуть. Об этом на пресс-конференции сказала лидер инициативной группы дольщиков Жылдыз Идинова.

По ее словам, в 2013 году около 120 человек внесли первоначальные взносы на счет стройкомпании «ИскаСтрой» для долевого строительства многоквартирного дома по улице Токомбаева, но четвертый год компания не спешит возводить здание.

«Наша история не является сенсацией, но мы не знаем, где крутятся наши деньги уже четвертый год», — сказала Жылдыз Идинова.

По словам участника пресс-конференции Романа Красавцева, за четыре года на объекте возведено всего пять этажей.

К тому же нам продали квартиры на 10 этаже, но оказалось, что 10 этажа в проекте вообще нет. Говорят, что дом девятиэтажный. Роман Красавцев

По его словам, разные клиенты платили разную цену за квадратный метр, им называли и разные сроки ввода здания в эксплуатацию.

«Мне в стройкомпании говорили, что я единственная, кто не оплатил полную стоимость будущей квартиры, и из-за этого стройка не движется. Но когда я внесла всю сумму, узнала, что так говорили всем», — сказала дольщик стройкомпании «ИскаСтрой» Байдилде Бубузайнап.

Как она рассказала, один из дольщиков, не дождавшись окончания строительства, умер.

«У нас одна надежда осталась — на правительство, мы до последнего верили главе компании Нарынбеку Сариеву, но сейчас поняли, что он и не собирается строить дом», — сказала дольщик.

По словам дольщиков, они уже внесли 80 процентов от общей стоимости дома, но стройкомапния просит внести всю сумму.