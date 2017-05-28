В Кыргызстане проходят выборы в местные кенеши. Указ об их назначении президент Алмазбек Атамбаев подписал 27 марта.

Кандидаты в депутаты будут баллотироваться в кенеши в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях.

В двух городах (Кок-Янгаке и Ноокате) и в 19 айыл окмоту выборы пройдут в соответствии с графиком, так как у местных депутатов истек срок полномочий.

В кенеши Джалал-Абада, Кара-Балты, Кемина, Таш-Кумыра и Кадамджая выборы пройдут досрочно, так как они их ранее по разным причинам распустили.

На выборы аккредитованы международные наблюдатели из четырех стран — Украины, Казахстана, Индии и Кореи.

Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.